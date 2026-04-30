Суд арестовал замначальника УМВД по городу Химки Полосухину
Суд арестовал заместителя начальника УМВД по городу Химки Юлию Полосухину.
Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— 30 апреля 2026 года суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, — говорится в публикации.
Полосухину обвиняют в превышении должностных полномочий.
Утром того же дня суд в Башкирии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в коррупционных и должностных преступлениях.