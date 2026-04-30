Сын Усольцевой назвал новую версию исчезновения семьи

28 сентября в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

На телешоу и в соцсетях обсуждались самые невероятные версии произошедшего. Эксперты уверяли, что семью забрал вертолет или даже НЛО.

Сын Ирины Усольцевой пришел на шоу "Пусть говорят" и озвучил свою версию произошедшего. По словам Данилы, он верит, что его родные просто куда-то уехали, и пока отказывается даже размышлять об их гибели.

Молодой человек уверяет, что его мама, отчим и сестра скоро вернутся, поэтому он даже не думает о том, чтобы претендовать на их дом. Куда уехали родственники, Данила сказать не может. При этом он резко отверг теорию о том, что Усольцевы ушли в секту.