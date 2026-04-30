На Урале массово отравились дети, возбуждено дело

В Свердловской области после отравления не меньше 17 детей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК в четверг.

Ранее региональная прокуратура уточнила, что инцидент произошел в Сысерти и поселке Большой Исток – за медицинской помощью обратилось не меньше 17 детей из школы №30 и детского сада №8.

Симптомы отравления начали проявляться с вечера 20 апреля – появилось общее недомогание, в том числе и рвота, и на эти симптомы пожаловались не меньше 17 детей и восемь сотрудников учреждений. Точное количество заболевших будет установлено позднее.

В прокуратуре отметили, что скважина, которая обеспечивает часть поселка водой, работает с нарушением санитарных норм. По факту инцидента начата проверка, следователи СК возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ, провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначили необходимые экспертизы.