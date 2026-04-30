Рецидивист зарезал россиянина на автобусной остановке

В Волгограде вышедший из тюрьмы рецидивист жестоко зарезал прохожего на автобусной остановке на глазах у толпы. Из окон автобусов пассажиры, как убийца расправлялся со своей жертвой. Об этом пишет V1.RU.

По данным правоохранителей, 28 апреля на остановке в Кировском районе города выпивали двое мужчины. В какой-то момент они поссорились: подозреваемый схватился за нож и десять раз ударил собутыльника в сердце, грудь и спину.

После зверской расправы 40-летний убийца попытался скрыться.

По словам собеседника издания, знакомого с происшествием, в прошлом подозреваемый был неоднократно судим, из колонии он освободился недавно.

С погибшим рецидивист познакомился в день убийства: волгоградец носил траур по пасынку, погибшему в этот же день ровно три года назад.

Источник портала добавил, что погибший россиянин работал строителем, он жил со своей супругой.

Подозреваемый задержан. По статье об убийстве ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

