Россиян предупредили о мошеннической схеме со шквалом смс

Киберэксперт Антон Чемякин заявил, что смс-бомбинг используют как часть мошеннической схемы для давления на человека.

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что злоумышленники запускают массовую рассылку запросов на регистрацию, после чего на телефон жертвы начинают приходить коды от разных сервисов.

По словам эксперта, сам по себе смс-бомбинг не ведёт к потере денег или доступа к важным аккаунтам, но может вызвать панику.

После этого жертве обычно звонит мошенник, представляющийся сотрудником службы безопасности или правоохранительных органов, и пытается убедить её перевести деньги, назвать код из смс или установить программу.

Чемякин посоветовал в такой ситуации выдохнуть, при необходимости отключить телефон и не верить звонкам от неизвестных «уполномоченных лиц».

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с НСН заявил, что замкнутость, скрытые переписки и подозрительные звонки могут указывать на общение ребёнка с мошенниками.