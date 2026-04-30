Мужчина выбросил останки жены в печь для утилизации животных

Сотрудник зоопарка в Японии признался в незаконном уничтожении останков своей жены, сообщает издание Daily Mail.

Стало известно, что женщину стали искать после заявления ее подруги – женщина сообщила об исчезновении своей подруги в конце марта 2026 года. Сотрудники полиции спрашивали у мужа о его жене, но тот внятно не смог объяснить, как она пропала, и называл странные причины, почему не смог с ней связаться.

Только в конце апреля мужчина все же признался, что бросил останки жены в печь для сжигания мертвых животных.

Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, но по некоторым свидетельствам мужчина говорил женщине, что сожжет ее дотла так, чтобы от нее ничего не осталось.