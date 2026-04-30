Раскрыто возможное наказание для напавшей на учителя с ножом четвероклассницы

Адвокат Елена Пономарева в разговоре с Рамблером прокомментировала нападение ученицы 4 класса московской школы на своего педагога и рассказала о возможном наказании для ребенка и его родителей.

Ранее «МК» сообщил, что неадекватная школьница набросилась с ножом на учителя в школе на севере Москвы. Инцидент произошел в среду во время урока музыки в учебном заведении в районе Ховрино. Шел пятый урок, одна из учениц нарушала порядок, и преподаватель попытался ее пересадить. Тогда девочка достала нож и предприняла попытку нанести удар учителю ножом по спине. В результате инцидента педагог практически не пострадал — ранение оказалось касательным, и медицинская помощь ему не понадобилась. Школьницу задержали, с ней работает психолог.

Эксперт отметила, что нападение в московской школе нельзя рассматривать как обычное хулиганство. Несмотря на минимальные физические повреждения у педагога, сам характер действий ученицы указывает на подготовку к совершению особо тяжкого преступления. Пономарева разъяснила, почему пронесенный в класс нож радикально меняет юридическую оценку ситуации и как на исход дела повлияет возраст нападавшей.

С юридической точки зрения нападение на учителя с ножом оценивается как общественно опасное деяние, содержащее признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. Конкретные действия школьницы подпадают под признаки покушения на убийство. Тот факт, что ранение оказалось касательным — это не милосердие нападавшей, а стечение обстоятельств, благополучных для учителя. При этом сам факт проноса кухонного ножа в школу является отягчающим обстоятельством: он свидетельствует об обдуманном заранее умысле и решительности. Ключевой нюанс здесь — возраст. Ответственность по статье 105 УК РФ (убийство) наступает с 14 лет. Если ребенок младше, он не является субъектом преступления, и уголовное дело против него возбуждено быть не может. Если же порог в 14 лет пройден, Следственный комитет возбудит дело по факту покушения на убийство, что может грозить подростку лишением свободы на срок до 10 лет. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

Хотя малолетний возраст может освободить ребенка от тюремного срока, это не означает отсутствия правовых последствий, добавила адвокат. По ее словам, основная юридическая и финансовая нагрузка в таких случаях ложится на родителей, а самого ребенка ждут жесткие меры профилактики. Пономарева объяснила, какие санкции грозят семье напавшей на педагога ученицы и где может оказаться школьница после инцидента.

«Для ребенка младше 14 лет уголовная ответственность невозможна, однако суд может применить меры воспитательного воздействия. Девочку могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа — своего рода спецшколу-интернат для трудных подростков, где она будет находиться под присмотром психологов до исправления, но не более трех лет. Также обязателен профилактический учет в ПДН [Подразделение по делам несовершеннолетних]. Что же касается родителей, то их ответственность наступает вне зависимости от возраста ребенка. Основной удар придется на семью: во-первых, это возмещение материального и морального вреда. Учитель вправе подать гражданский иск, и суммы компенсаций могут быть значительными. Во-вторых, возможен административный штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию. И хотя сам штраф невелик, ситуация будет детально разбираться комиссией по делам несовершеннолетних, а за семьей будет установлен строгий контроль», — отметила юрист.

