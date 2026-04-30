В Москве завершилось расследование дела об убийстве девятилетней девочки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летнего мужчины, который в 1999 году заманил девятилетнюю девочку в подвал дома на улице Грекова в Москве, где изнасиловал ее. Затем подозреваемый отвел ребенка в заброшенное здание и убил.

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— В Москве завершено расследование уголовного дела об убийстве девятилетней девочки в 1999 году, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник придумал вымышленный предлог, чтобы заманить ребенка в подвал. После убийства девочки он скрылся.

Следователи раскрыли дело лишь в марте 2025-го. Им удалось установить личность подозреваемого благодаря проведению сложных судебных экспертиз. В ходе допроса мужчина признался в преступлении. Ему предъявили обвинение. Материалы дела передали для направления в суд.

В Кашире вынесли приговор мужчине за убийство падчерицы в 1997 году. Его отправили за решетку на 15 лет. Фигурант убил девочку в квартире, а затем закопал ее тело в подвале дома. Мужчину поймали спустя годы.