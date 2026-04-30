Россиянка поговорила с незнакомцами и лишилась квартиры

Жительница Башкирии лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с незнакомцами. О мошенничестве сообщило управление МВД по российскому региону в своем Telegram-канале.

65-летняя школьная учительница общалась со злоумышленниками с 6 марта по 14 апреля. Аферисты выходили на связь по телефону и в мессенджерах. Сначала они представились работниками школы, а потом специалистами портала «Госуслуг» и сотрудниками ФСБ.

Женщину запугали потерей сбережений и жилья, а затем убедили продать квартиру под видом «фиктивной операции». В банке россиянка сказала, что наличные деньги ей якобы нужны, чтобы отремонтировать дачу и обустроить теплицу. В общей сложности она отдала мошенникам почти 9 миллионов рублей.

Обман учительница осознала лишь тогда, когда новые владельцы попросили ее освободить квартиру. Тогда пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за желания помочь государству поймать правонарушителей.