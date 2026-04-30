Задержаны повесившие молотки на двери квартир сотрудников РКН

Силовики задержали хулиганов, разместивших на дверях квартир высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора молотки со следами жидкости бурого цвета, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 30 апреля, в ЦОС ФСБ заявили, что правоохранители задержали двух россиян за акции устрашения в отношении четырех руководителей РКН.

В ведомстве отметили, что акция была проведена по заданию куратора, действующего в интересах спецслужб Украины.

Петренко уточнила, что злоумышленники, в том числе несовершеннолетний, совершили хулиганство 28 апреля 2026 года, по факту возбуждено уголовное дело.

По ее словам, следователи и оперативные сотрудники ФСБ России оперативно установили подозреваемых и задержали их.

Представитель ведомства констатировала, что фигуранты будут доставлены в подразделение столичного ГСУ СК для проведения необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что 18 апреля ФСБ нейтрализовала главаря группы, планировавшего теракт против руководства РКН.