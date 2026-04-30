Возлюбленный сжег лицо многодетной матери на электроплите

Под Волгоградом избранник сжег лицо многодетной матери, поскольку та не захотела с ним распивать спиртные напитки, сообщает V1.RU.

ЧП произошло в селе Царев Ленинского района. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за убийство бывшей жены. С пострадавшей матерью троих детей, на которых ее лишили родительских прав, он состоял в близких отношениях и нередко гостил у нее дома. Женщина не раз жаловалась родственникам на побои со стороны возлюбленного-ревнивца.

В роковой день мужчина принес бутылку спиртного и предложил женщине употребить содержимое. Получив отказ, он вышел из себя. Он схватил избранницу за волосы и прислонил ее лицо к раскаленной спирали кухонной плиты, от болевых ощущений она потеряла сознание. Придя в себя, пострадавшая услышала предложение пойти колоть дрова, чтобы «рана быстрее зажила».

Также злоумышленник сделал заявление, что теперь изувеченная женщина никому, кроме него, не нужна. В больнице у нее зафиксировали ожоги 2-ой и 3-ей степени. На лице многодетной матери остался шрам.

На суде мужчина списывал инцидент на несчастный случай, но ему не поверили. Мужчину приговорили к четырем годам общего режима.