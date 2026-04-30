Подросток по заданию мошенников пытался поджечь «Военторг» в Ступине

Телефонные мошенники ввели в заблуждение 13-летнего школьника и заставили его пойти на преступление. Подросток попытался поджечь «Военторг» в подмосковном Ступине. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— По данным следствия, неустановленные лица связались с подростком посредством мессенджера Telegram, представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего путем обмана и угроз указали ему на необходимость поджога магазина, расположенного по улице Проспект Победы города Ступино. Действуя по указанию злоумышленников, подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и в помещении магазина облил примерочную, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Однако парень не довел свои действия до конца, так как у него разрядился телефон. Силовики задержали подростка. Позднее по факту вовлечения юноши в совершение преступления возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности тех, кто руководил действиями мальчика.

Ранее полицейские задержали 15-летнего подростка, который поджег две заправки в Подмосковье. Он действовал под влиянием мошенников. Юноша спалил АЗС в поселке Пионерский и в селе Онуфриево. Правоохранители проводят проверку с целью установить степень влияния кураторов на действия подростка.