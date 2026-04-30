Россиянин расправился с мужчиной в подвале и пытался изнасиловать девушку

В Туле осудят мужчину за расправу и попытку изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 15 февраля 2002 года из подвала одного из многоквартирных домов по улице Братьев Жабровых в больницу был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, которая оказалась несовместима с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но сразу установить причастных к преступлению не удалось. В связи с этим следствие было приостановлено.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы и проведены повторные допросы, а также установлены новые свидетели. Благодаря этому удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два брата, один из которых скончался в 2004 году.

Под тяжестью собранных доказательств второй сознался в содеянном и дал признательные показания. Он рассказал, что в 2002 году он со своим братом находились в подвале дома с ранее незнакомым мужчиной, там они распивали алкогольные напитки. В ходе возникшего конфликта они нанесли пострадавшему множественные удары металлической трубой по голове и телу. Из-за шума жители многоэтажки вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили потерпевшего, а нападавшие скрылись с места преступления.

Также было установлено, что 15 февраля этого года фигурант совершил нападение на девушку с целью изнасилования.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

