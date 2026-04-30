В Туапсе на пяти участках обнаружены новые выбросы нефтепродуктов

Сотрудники подразделений "Кубань-СПАС" работают на пяти небольших территориях Туапсинского муниципального округа, где мониторинговые группы обнаружили локальные выбросы нефтепродуктов. Информацию об этом разместил Оперативный штаб региона.

Сообщается, что речь идет о территориях протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский.

В уборке локальных загрязнений задействовано 56 человек. Они с 27 по 29 апреля уже собрали и вывезли 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта.

Напомним, выбросы нефтепродуктов на береговую линию стали последствием их попадания в море после масштабных пожаров на морском терминале Туапсинского НПЗ из-за атак беспилотников киевского режима.

Основные работы по сбору разлившихся нефтепродуктов сейчас продолжаются на территории Туапсе протяженностью около одного километра. Они проходят в устье реки и на береговой линии моря.