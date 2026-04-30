В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ
Женщина пострадала в результате удара дрона вооруженных сил Украины о дорожное полотно в селе Казинка Белгородской области, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
В селе Казинка Валуйского округа в результате атаки дрона ВСУ пострадала мирная жительница, поделился подробностями он.
По информации Гладкова, FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно.
В момент атаки находившаяся рядом женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения нижних конечностей, отметил глава региона.
Медики доставляют пострадавшую в Валуйскую Центральную районную больницу, резюмировал губернатор Белгородской области.