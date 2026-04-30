Мигрант в беспамятстве убил старшего брата во время семейного праздника

Уроженец Туркменистана зарезал своего брата в квартире на востоке Москвы. После этого он переночевал вместе с трупом в квартире, а наутро не смог вспомнить, из-за чего произошла ссора.

Как стало известно «МК», семейная драма разыгралась в квартире на Миллионной улице, которую погибший снимал с гражданской женой. В минувшее воскресенье к 60-летнему мигранту пришел в гости его 41-летний брат. Вообще в семье туркменов 8 детей, визитер был самым младшим. Оба брата трудились в Москве на различных стройках. В тот вечер они решили отпраздновать радостное событие — их сестра родила сына. Мужчины выпили за новорожденного племянника, а затем у младшего из братьев наступил провал в памяти. Позднее он заявлял, что пошел прогуляться, так как у него разболелась голова, затем вернулся и лег спать. А утром в понедельник мужчина нашел своего старшего брата мертвым, на теле у него были видны колото-резаные раны.

Туркмен понял, что убил родственника, и убежал из квартиры. Какое-то время он прятался у своего племянника, а на вопросы жены убитого по телефону отвечал, что ушел из квартиры до того, как случилось несчастье. В итоге столичные полицейские и следователи задержали гастарбайтера. Его вина практически не вызывает сомнений: посторонних в квартире не было. Что касается внезапного беспамятства мужчины, то возможно это связано с аварией, в которую он угодил в 30-летнем возрасте — после этого у азиата случаются провалы в памяти и приступы раздражения.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания.