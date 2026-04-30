Ужас на ипподроме: жокей лишился ног после страшного инцидента

В Австралии 67-летний жокей Шейн Макговерн перенес ампутацию ног после тяжелого инцидента во время тренировочных заездов. Мужчина провел под телом погибшей лошади шесть часов, что привело к необратимым последствиям для здоровья.

Трагедия произошла 8 апреля в городе Чартерс-Тауэрс, штат Квинсленд. Как сообщает издание Daily Mail, девятилетний мерин по кличке Реформист внезапно скончался от аневризмы прямо во время тренировки. Упавшее животное придавило спортсмена, перекрыв кровообращение в нижних конечностях. Кроме того, Макговерн получил вывих плеча и несколько переломов ребер.

Жена спортсмена Ким обнаружила мужа спустя шесть часов после начала тренировки. Несмотря на усилия медиков, спасти конечности не удалось. Сначала врачи ампутировали левую ногу, а спустя десять дней стало известно о потере второй ноги.

Печальную новость подтвердили представители Австралийской ассоциации жокеев в социальной сети X.

«К сожалению, Шейну ампутировали обе ноги. Мы молимся за тебя, Шейн, и твою семью. Продолжай бороться», — говорилось в публикации ассоциации.

Шейн Макговерн за свою профессиональную карьеру одержал более 200 побед в 1885 стартах.