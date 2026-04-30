Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

После взрыва, прогремевшего около четырех утра в квартире на северо-западе Москвы, обнаружили следы алюминиевой пудры — взрывоопасного вещества, которое используется в производстве газобетона, лакокрасочной продукции, а также в порошковой металлургии. О находке сообщил «МК».

Как стало известно, сразу после взрыва начался пожар, который 61-летний хозяин квартиры пытался потушить своими силами, но получил ожоги. Издание также выяснило, что мужчина занимал ответственный пост в компании, которая специализируется на разработке антивирусов и программ киберзащиты.

О взрыве на улице Академика Бочвара стало известно утром 30 апреля. Эпицентр находился на четвертом этаже многоквартирного дома. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифовского. По одной из версий, мог взорваться неисправный чайник.

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы

