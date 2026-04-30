Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки дрона вооруженных сил Украины в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Поселок Дубовое Белгородского округа атакован вражеским БПЛА, ранен мирный житель, поделился подробностями он.

По информации Гладкова, мужчину с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями лица бригада скорой помощи увезла в областную клиническую больницу.

На месте вражеской атаки повреждения получили фасад коммерческого объекта, две легковые машины и один грузовик, резюмировал губернатор Белгородской области.