Школьница набросилась с ножом на учителя музыки

Неадекватная школьница набросилась с ножом на учителя в школе на севере Москвы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в среду во время урока музыки в учебном заведении в столичном районе Ховрино. Шел пятый урок, одна из учениц нарушала порядок, и преподаватель попытался ее пересадить. Тогда девочка достала ножик и предприняла попытку нанести удар учителю ножом по спине.

В результате инцидента педагог практически не пострадал — ранение оказалось касательным, и медицинская помощь ему не понадобилась.

Школьницу задержали, с ней работает психолог.