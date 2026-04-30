Полиция задержала двух мужчин за стрельбу в центре Москвы

Силовики задержали двух мужчин, один из которых выстрелил из сигнального пистолета около бара в Пятничном переулке в Москве. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Между двумя посетителями бара, расположенного в Пятничном переулке, произошел конфликт, который продолжился на улице. В ходе перепалки, сопровождавшейся нецензурной бранью, один мужчина продемонстрировал в качестве устрашения нож, после чего его оппонент достал сигнальный пистолет и произвел выстрел, — рассказали на сайте ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. После задержания у москвича и приезжего изъяли нож и пистолет. В их отношении составили административные протоколы. По решению суда мужчин арестовали на 15 суток.

27 апреля стрельба произошла около торгового центра на 19-м километре МКАД в Москве. Там не поделили парковочное место двое водителей. Один из них достал травмат и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, а агрессора задержали.