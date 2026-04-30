В Екатеринбурге задержали подростков за передачу фото города ВСУ

Подростков из Екатеринбурга подозревают в передаче информации украинским спецслужбам. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Mash.

Представители украинских структур якобы вышли на связь с молодыми людьми, которые увлекались посещением крыш и съемкой панорам города.

Сообщается, что подростки передавали фотографии и видеозаписи города за денежное вознаграждение. Утверждается, что такие материалы были обнаружены в их телефонах.

По информации Telegram-канала, полученные данные могли использоваться для создания компьютерной модели города, при этом недостающие элементы якобы дополнялись с помощью съемки с беспилотников.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.