Mash: В Екатеринбурге задержали подростков за передачу фото города ВСУ
Подростков из Екатеринбурга подозревают в передаче информации украинским спецслужбам. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Mash.
Представители украинских структур якобы вышли на связь с молодыми людьми, которые увлекались посещением крыш и съемкой панорам города.
Сообщается, что подростки передавали фотографии и видеозаписи города за денежное вознаграждение. Утверждается, что такие материалы были обнаружены в их телефонах.
По информации Telegram-канала, полученные данные могли использоваться для создания компьютерной модели города, при этом недостающие элементы якобы дополнялись с помощью съемки с беспилотников.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.
Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.
До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.