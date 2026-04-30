СК РФ начал проверку после столкновения двух теплоходов на реке Дон

Два теплохода столкнулись в акватории реки Дон в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В Ростовской области столкнулись два теплохода
По информации ведомства, инцидент произошел вечером 28 апреля. Суда столкнулись правыми бортами на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Оба теплохода получили механические повреждения корпусов.

«Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен», — говорится в заявлении.

В настоящее время оценивается ущерб, причиненный судам.

Как рассказали в СК, следователи начали процессуальную проверку по факту случившегося. Сейчас специалисты выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин ЧП.

25 апреля Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что в Амурской области затонул теплоход «Павлин», находившийся на зимнем отстое. В связи с произошедшим была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Сотрудникам профильных служб поручили установить причины случившегося.

Ранее в Финском заливе столкнулись два грузовых судна.