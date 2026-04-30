Генеральный директор "Эксмо" отпущен из СК без повестки

Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева отпустили из Следственного комитета (СК). Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, Капьев был отпущен вместе со своими сотрудниками без повестки.

21 апреля Капьева и ряд сотрудников издательства задержали для проведения следственных мероприятий по делу об организации деятельности экстремистского сообщества. Позже задержанные были доставлены в Следственный комитет для допроса в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в мае прошлого года по факту распространения книг издательства Popcorn Books.

По делу проходили восемь человек, часть фигурантов находится в розыске. 25 апреля «Интерфакс» уточнил, что Капьев и несколько сотрудников оказались на допросе. Они находились в статусе свидетелей по делу.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение «Индивидуум». В 2023 году 51% акций «Индивидуум принт» (и/или «Индивидуум») было продано издательству «Эксмо». В минувшем году Popcorn Books прекратило работу.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение «Индивидуум». В 2023 году 51% акций «Индивидуум принт» (и/или «Индивидуум») было продано издательству «Эксмо». В минувшем году Popcorn Books прекратило работу.