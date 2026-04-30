На Кубани местные жители рассказали о подозреваемом в расправе над 11-летней девочкой

Жители Казани, знавшие подозреваемого в расправе над 11-летней девочкой, шокированы произошедшим. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала подруга жены предполагаемого преступника, мужчина много работал с детьми и «никто даже подумать о нем такое не мог».

«Девочку, как говорят, нашли голой. Было ли изнасилование, никто не знает», – поделилась она.

Как ранее сообщали СМИ, мужчина является руководителем местного казаческого отделения, но там заявили, что россиянин уже давно у них не работает.

Супруга подозреваемого якобы занималась приготовлением тортов на заказ, но после произошедшего приостановила работу и не выходит на связь.

О расправе стало известно накануне. Как рассказал отец 11-летней пострадавшей из поселка Стрелка, она ушла провожать подругу, но пропала. Спустя некоторое время ее обнаружили без признаков жизни.

Предполагается, что ее встретил подозреваемый и увез в сторону хутора Белого. По пути он расправился с ней и бросил около водоема.

