Пожар после атаки украинских БПЛА начался в Перми

Пожар на одной из промышленных площадок Перми произошел после атаки украинских дронов. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в результате атаки нет жертв и значимых разрушений. Всех сотрудников предприятия эвакуировали в безопасное место.

— Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал Махонин в своем Telegram-канале.

Утром 30 апреля несколько взрывов прозвучали над Пермью. По словам местных жителей, первые несколько взрывов раздались на юге города. В одном из районов наблюдался дым: за утро сирена воздушной опасности включалась минимум три раза.

В Министерстве обороны РФ отчитались, что за ночь 30 апреля силы ПВО ликвидировали 189 украинских беспилотников над 14 российскими регионами.