Обстановка на горевшем двое суток после атаки ВСУ нефтезаводе в Туапсе изменилась
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, двое суток горевшем после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Об изменении обстановки сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации возгорания, подчеркнув, что это была тяжелая работа.
«Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар — зачастую с риском для жизни», — написал чиновник.