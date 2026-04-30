ФСБ задержала жителя Краснодара за госизмену

Силовики задержали жителя Краснодара за государственную измену. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что 63-летний мужчина передавал украинским службам координаты предприятий ТЭК в Краснодарском и Ставропольском краях и планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства.

В ФСБ сообщили, что задержанный сам вышел на контакт с украинской стороной через мессенджер. По заданию кураторов он собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте, передает ТАСС.

Ранее силовики задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного руководителя, предотвращенного возле бизнес-центра в Москве.

Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.

До этого сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.