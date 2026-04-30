У бывшего замминистра транспорта РФ изъяли недвижимость в пяти регионах

У бывшего замминистра транспорта РФ Семенова изъяли недвижимость в пяти регионах
Бывший замминистра транспорта РФ Алексей Семенов был задержан еще в 2024 году по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следствие продолжается. Сам Семенов в следственном изоляторе. А пока у него изъято, как уверяет следствие, не честно нажитое имущество на шесть миллиардов рублей.
Бывший крупный чиновник через созданную им фирму отдавал госконтракты на сотни миллионов рублей близким коммерческим структурам. По мнению следствия, доходы от этой незаконной деятельности шли его семье. А общий ущерб от действий госчиновника составил 240 миллионов рублей.
Суд уже вернул государству принадлежавшие Семенову и его близким доли в уставных капиталах и ценные бумаги. А еще недвижимость в Москве, Сочи, Анапе, Подмосковье и Крыму, плюс - земельные участки. Из транспорта изъяты автомобили премиум-класса, яхта и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и дорогие часы.