Трое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Трое детей, старшему из которых исполнилось пять лет, отравились угарным газом в Шарыповском округе Красноярского края.

© Российская Газета

Сообщение о смерти троих маленьких мальчиков поступило в правоохранительные органы 30 апреля. Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних, речь идет о причинении смерти по неосторожности, проинформировали в краевом управлении СК.

Сотрудники ведомства выехали на место ЧП. По предварительным данным следователей, пожар произошел в доме на улице Кишиневской поселка Дубинино, когда дети остались без присмотра взрослых. Известно, что очаг возгорания находился именно в комнате малышей.

Следователям предстоит не только выяснить причину и обстоятельства случившегося, но и проверить, в каких условиях жили дети.