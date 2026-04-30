Подробно описано убийство девочки-подростка известным певцом

Прокуратура в США опубликовала подробное описание того, как певец D4vd предположительно убил девочку-подростка. Обнародован новый судебный документ по делу певца, обвиняемого в убийстве и сексуальном насилии над юной Селестой Ривас Эрнандес.

В новом судебном документе прокуроры описали, как D4vd, обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии над 14-летней Селестой Ривас Эрнандес, предположительно, нанес ей смертельный удар ножом, чтобы помешать девочке-подростку рассказать об учиненном над ней насилии, пишет The Guardian.

Певец, чье настоящее имя Дэвид Энтони Берк, убил Селесту, чтобы защитить свою музыкальную карьеру, говорится в заявлении прокуратуры. Согласно документу, он познакомился с Селестой, когда ей было 11 лет, и вступил с ней в “сексуальные отношения”, когда девочке было всего 13, а ему - 18.

“Зная, что он должен заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она угрожала, очень скоро после ее появления в его доме обвиняемый нанес жертве несколько ударов ножом и стоял рядом, пока она истекала кровью”, - утверждается в документе.

Адвокатская команда Берка заявила, что певец якобы невиновен и не убивал девочку-подростка. Его адвокаты попросили судью, рассматривающего дело, заблокировать публикацию заключения обвинения, в чем было отказано.

Задержан убийца 11-летней девочки на Кубани

Прокуроры утверждают, что следователи получили переписку между ними в апреле 2025 года, свидетельствующую о том, что девочка ревновала Берка к отношениям с женщинами, “поскольку обвиняемый заставил ее поверить, что у них есть совместное будущее”, и что она угрожала раскрыть “порочащую информацию” об их отношениях и положить конец его карьере.

Власти полагают, что Берк убил ее на следующий день и купил две бензопилы, которые использовал для расчленения ее тела в надувном бассейне. Согласно судебному документу, ее ДНК была найдена в гараже Берка.

Разложившиеся останки Селесты были найдены в сентябре 2025 года в багажнике автомобиля Tesla, который был зарегистрирован на музыканта и был брошен на Голливудских холмах, напоминает The Guardian. По данным прокуратуры, Берк был последним, кто садился за руль автомобиля.

Судебно-медицинский эксперт округа Лос-Анджелес установил, что Селеста умерла от проникающих ранений и у нее были серьезные повреждения туловища. По словам полиции, состояние останков не позволило судебно-медицинскому эксперту установить причину смерти. У нее не хватало двух пальцев, и обвинители утверждают, что у Селесты на них было вытатуировано имя Берка.

По словам обвинения, у Берк также были фотографии Селесты, на которых были изображены случаи сексуального насилия над детьми.

Останки Селесты были найдены на следующий день после того, как ей исполнилось 15 лет. Ее семья заявила о ее пропаже из родного города Лейк-Эльсинор, расположенного примерно в 110 км от Лос-Анджелеса, в 2024 году. По данным полиции, семиклассница сбежала в феврале, а позже вернулась домой, прежде чем снова уйти.

Согласно обвинению, после того, как Селеста впервые была объявлена в розыск, полиция связалась с Берком, который сказал им, что не знал о том, что она несовершеннолетняя, и встречался с ней только один раз. Сообщается, что ее родители забрали у нее телефон после того, как она вернулась домой в первый раз, но Берк якобы заплатил другу подростка 1000 долларов, чтобы тот дал ей мобильный телефон, позволяющий им оставаться на связи.

Согласно документу, она снова сбежала и проводила много времени в доме Берка на Голливудских холмах, а также путешествовала с ним в Лас-Вегас, Лондон и Техас, где познакомилась с его семьей.

Слушание по делу, назначенное на пятницу, было отложено до конца мая, чтобы дать защите время ознакомиться с доказательствами, пишет The Guardian.