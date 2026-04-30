Отец убитой на Кубани девочки рассказал о роковой случайности

Отец убитой 11-летней школьницы в поселке Стрелка Краснодарского края рассказал о роковой случайности в день ее исчезновения. Этим он поделился с KP.RU.

По его словам, сначала его дочь шла по улице с подругой, а потом побежала домой не по обычному маршруту, а по обходному пути. Мужчина также рассказал, что его дочь не была знакома с подозреваемым и причина его преступления неизвестна.

«Что могло стать причиной убийства, мы даже не догадываемся. За что он ее так», — отметил отец.

Девочка пропала 24 апреля. Она вышла из дома в поселке Стрелка на прогулку, но обратно так и не вернулась. Ребенка искали четыре дня, а 29 апреля нашли без признаков жизни. Тогда же задержали и подозреваемого в расправе над ней — им оказался 31-летний житель соседнего поселка. Он во всем сознался.