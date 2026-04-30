Кофемолка с сюрпризом стоила россиянке 9 лет свободы

В Свердловской области суд приговорил местную жительницу к девяти годам колонии общего режима за кофемолку с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимая вину не признала и заявила, что не знала о наличии наркотиков внутри кофемолки.

В июне 2025 года осужденная забрала посылку из пункта выдачи СДЭК. Внутри находилась электронная кофемолка, в корпусе которой были спрятаны два пакета с запрещенными веществами. По версии следствия, женщина оставила наркотики у себя дома, чтобы расфасовать и сбыть. В результате ее задержали в пяти метрах от собственного дома.

