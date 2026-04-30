В Магаданской области произошло обрушение рудника

Сход горной массы произошел на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По предварительным данным, под завалами могут находиться до восьми человек. Уточняется, что ЧП произошло на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе Магаданской области.

В ведомстве добавили, что на место происшествия готовится вылететь вертолет Ми-8. К месту обрушения уже выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц специальной техники.

24 апреля в Бурятии возле рудника «Ирокинда» на территории Муйского района произошел сход лавины. В это время на данном участке работали сотрудники рудника. Два человека пострадали, их госпитализировали.

Несколько дней спустя, 28 апреля, несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, еще девять работников были направлены на расчистку промышленной площадки. В этом время на них сошла еще одна лавина. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела обнаружили в ходе поисково-спасательных работ.