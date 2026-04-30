Пострадавший при взрыве в Москве работал в крупной компьютерной фирме

Мужчина, получивший ожоги после взрыва и пожара в квартире на северо-западе Москвы, работал в крупной компьютерной фирме.

Как стало известно «МК», 61-летний хозяин квартиры занимал ответственный пост в компании, специализирующейся на разработке антивирусов и программ киберзащиты.

Напомним, взрыв произошел сегодня ночью в квартире на улице Академика Бочвара, в квартире были выбиты стекла. На месте работают следователи ГСУ СКР по Москве, они выясняют обстоятельства случившегося.