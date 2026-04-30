Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы

В жилом доме, расположенном на северо-западе Москвы на улице Академика Бочвара, прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал находившийся в квартире мужчина. Ударная волна выбила оконное стекло на кухне и деформировала раму, выдавив ее наружу. Об этом пишет издание Life.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

По данным журналистов, пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Сила взрыва была такова, что личные вещи мужчины выбросило на улицу. Среди оказавшихся на земле предметов оказались веб-камера и флакон из-под парфюма (туалетной воды).

Место происшествия оцеплено сигнальными лентами, на месте работают саперы. Полицейские перекрылы доступ в подъезд аварийного дома, добавляется в публикации. Точные причины взрыва выясняют эксперты.

В середине апреля работник коммунальной сферы погиб при взрыве во Владикавказе. Мужчина погиб во время погрузки мусорных контейнеров. В региональных силовых структурах уточнили, что взрыв произошел в том же районе, где неделю назад взлетел на воздух склад с пиротехникой. Прокуратура Северной Осетии инициировала проверку.