Украинец на велосипеде расстрелял из автомата сотрудника ТЦК и полицейского

В селе Верба Ровенской области мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и полиции, в результате чего были ранены два человека. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, мужчина шел с велосипедом, и стрельба началась после попытки проверки документов. В настоящее время подозреваемого разыскивают, передает News.ru.

25 апреля сообщалось, что несколько подростков в Одессе напали на сотрудников военкомата, спасая мужчину от насильственной мобилизации.

Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников ТЦК по машине в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщили, что военкомы открыли огонь по автомобилю гражданских во время попытки насильственной мобилизации. По предварительным данным, выстрелы были сделаны одним из военных, который не входил в группу оповещения, из личного устройства для отстрела резиновых патронов.

На Украине двое жителей Кировоградской области отомстили сотруднику территориального центра комплектования за мобилизацию, протащив его привязанным к автомобилю по полю.