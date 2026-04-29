Девушка заколола ножом бойфренда за отказ выбраться в бар

В США девушка заколола ножом своего возлюбленного, который отказался пойти с ней в бар, сообщает WISN. Инцидент произошел 24 апреля в округе Вокешо, штат Висконсин. 27-летняя Микайла Клот нанесл тяжелое ранение своему парню 25-летнему Лукасу Рошу после ссоры из-за ужина.

Пара встречалась около трех лет. В пятницу вечером Рош принес куриные ножки и специи для аэрогриля, но Клот хотела пойти в бар. Спор перерос в конфликт, и девушка ударила его ножом в грудь.

Рош попал в больницу, но спасти его не удалось. На допросе Клот заявила, что партнер ее "раздражал".

Неделей ранее потерпевший жаловался домовладельцу на ее укусы, просил записать его полное имя на случай беды. Отец жертвы в суде назвал девушку "монстром". Клот взяли под стражу, ей грозит пожизненное лишение свободы.