Один из крупнейших полигонов во Франции загорелся перед визитом Макрона

Андрей Дуванов

Крупный пожар произошел на военном полигоне во французском департаменте Марна. Этот объект является одним из самых больших в стране — его площадь составляет 13,5 тысяч га. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что на полигоне проходят масштабные учения «Орион». Кроме того, объект должен посетить президент Франции Эммануэль Макрон — пожар начался незадолго до его визита.

Согласно имеющимся данным, возгорание началось на участке, который зарос травой. Как сообщили в Министерстве обороны Франции, пожар не нарушит график Макрона.

Ранее Макрон заявил о планах возобновить контакты с Ираном по Ормузскому проливу.