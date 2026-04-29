Королеву красоты выбросили с 13-го этажа

В Бразилии полиция расследует таинственные смерти участницы конкурса красоты Miss Cosmo Brazil и ее бойфренда. Об этом пишет East Bay Times.

29-летнюю Ану Луизу Матеус нашли без признаков жизни под окнами ее дома в Рио-де-Жанейро в среду, 22 апреля. Медики установили, что она получила тяжелые травмы после падения с высоты. Вскоре был задержан бойфренд Матеус Эндрео Кунья. Следствие пришло к выводу, что он выбросил возлюбленную с 13 этажа.

Вскоре Куньи не стало в тюрьме. Власти подозревают, что причиной случившегося мог быть суицид, однако расследование пока не закончено. Власти отказываются раскрывать детали в дела, в том числе информацию о том, что происходило между Кунья и Матеус перед ее падением. При этом несколько свидетелей рассказали местным СМИ, что 21 апреля у королевы красоты с бойфрендом случился крупный скандал.

Ана Луиза Матеус была популярным психологом и блогером. В конце 2026 года она должна была представить родной штат Баия на конкурсе красоты Miss Cosmo Brazil.

