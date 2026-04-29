Члена банды бывших милиционеров, убивших 11 человек, осудили на 15 лет

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего оперуполномоченного УВД Кировского района Владимира Семенюка. Он входил в состав банды бывших милицейских, которые совершили 11 убийств. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

© Вечерняя Москва

По данным следствия, 8 июня 2000 года Семенюк вместе с сообщниками прибыл к тепловой камере в Кировском районе Екатеринбурга, в которой находились три человека, и расстреляли их. В октябре того же года Семенюк получил заказ на убийство коммерсанта за тысячу американских долларов и 16 октября вместе с другими членами банды застрелил его.

— Семенюк был задержан только в мае 2024 года. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал подробные признательные показания, изобличил соучастников и добровольно возместил моральный вред потерпевшим. Суд учел это как смягчающие обстоятельства, а также наличие малолетнего ребенка и раскаяние, — передает Telegram-канал пресс-службы.

