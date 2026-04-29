Экс-глава Роспотребнадзора российского региона и его сыновья стали фигурантами дела

В отношении экс-главы Роспотребнадзора Челябинской области 62-летнего Анатолия Семенова и двух его сыновей 37 и 39 лет завели уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности и пособничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, с 2010 по 2026 год экс-глава управления Роспотребнадзора организовал незаконную предпринимательскую деятельность в отношении запретов для госслужащих. Подозреваемый создал коммерческие организации, зарегистрировав их на своих сыновей.

Ранее в отношении Семенова возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие полагает, что сотрудники Роспотребнадзора проводили плановые и внеплановые проверки, а руководитель лоббировал интересы принадлежащих его родственникам коммерческих организаций.

В настоящее время Семенов находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, который будет запрещать ранее уволенным за коррупцию людям вновь поступать на государственную службу.