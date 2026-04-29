В Подмосковье нигериец продал иномарку друга по чужому паспорту

Гражданин Нигерии, проживающий в столичном регионе, провернул аферу с автомобилем своего друга, полученные деньги потратил, рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, нигериец принял решение продать свою иномарку за 6,5 млн рублей, разместил объявление на сервисах. Реализации мешало плохое знание русского языка.

В свете этого он обратился к своему соотечественнику, попросил его общаться с потенциальными покупателями, показывать машину, передал ему документы и машину. Знакомый согласился, приступил к показам.

Петрова пояснила, что через некоторое время объявление о продаже было удалено. В связи с этим продавец позвонил своему приятелю, попытался связаться с ним.

Соотечественник не ответил на звонки и мужчина обратился в правоохранительные органы.

Полицейские провели расследование, обнаружили подозреваемого в Красногорске. На допросе тот признался, что успешно реализовал автомобиль — поехал в салон, показал паспорт друга, оформил продажу, получил деньги.

«Из-за внешнего сходства правонарушителя и заявителя сотрудники компании не заметили подвоха и перечислили на указанный счет 6,5 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — объяснила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу. Стражи порядка ведут розыск проданного транспортного средства.