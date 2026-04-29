Режим ЧС ввели в пяти районах Дагестана из-за оползней

Пять горных районов Республики Дагестан пострадали от оползней, после чего в них ввели режим чрезвычайного происшествия. Из-за стихийных явлений в десятках населенных пунктов дома оказались сильно повреждены или полностью разрушены. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила Baza.

— Пострадали как минимум пять горных районов — Лакский, Хунзахский, Тляратинский — там чрезвычайный режим введен с 28 и 29 апреля, а также Левашинский и Дахадаевский — там тяжелая ситуация сохраняется уже больше недели, — говорится в публикации.

На данный момент экстренные службы эвакуируют людей из опасных районов и направляют в пункты временного размещения, передает Telegram-канал.

16 апреля в Левашинском районе Дагестана вблизи села Нижние Убекимахи произошел крупный сход грунта — огромные массы земли обрушились в русло реки, что создало риск перекрытия водотока и последующего подтопления близлежащих территорий. В опасной зоне оказались семь жилых домов.

5 апреля возникший из-за обильных дождей оползень разрушил жилой дом в селе Кирки в Республике Дагестан, еще два здания получили частичные повреждения.