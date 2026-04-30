Telegraaf: в Нидерландах загорелся третий военный полигон
Пожар начался на военном полигоне в провинции Лимбург на юге Нидерландов во время военных учений, пишет Telegraaf.
«Пожар вспыхнул на военном полигоне Вейртерхайде в четверг днём», — говорится в сообщении.
Причина возгорания неизвестна. По данным газеты, площадь возгорания составляет 50 га. Пострадавших нет.
Отмечается, что из-за ЧП пришлось эвакуировать аэропорт Кемпел.
29 апреля в Нидерландах сообщили о пожаре на артиллерийском полигоне в провинции Гелдерланд.
Кроме того, 30 апреля возгорание произошло на объекте Ойрсхотсе-Хейде в провинции Северный Брабант, где проходили военные учения.