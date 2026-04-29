Погибший под щеткой трактора 12-летний мальчик залез на него по просьбе девочки

Мальчик, которого затянуло под щетку уборочного трактора в Зеленоградском округе Москвы, залез на транспортное средство по просьбе девочки, в которую был влюблен. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

© Вечерняя Москва

По его словам, 12-летний школьник гулял с двумя подругами. Когда одна из них увидела трактор и предложила подростку запрыгнуть на него, тот согласился, чтобы впечатлить ее.

— Мальчик хотел завоевать внимание девушки, прыгнул на трактор, и его замотало в эти щетки. Увидев это, девочки убежали, испугавшись последствий, — передает телеканал.

Трагедия произошла 29 апреля — мальчик запрыгнул на спецтехнику, когда она находилась в движении, после чего его замотало в щетку трактора. Позднее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство контролирует проверку, которую начали после гибели школьника. Кроме того, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.