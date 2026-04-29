Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

В Москве предъявили обвинение иностранцу в изнасиловании девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело расследуется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 13 октября 2003 года мужчина, находясь рядом с одним из жилых домов на Озерной улице, напал на незнакомую девушку. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по лицу и голове, после чего изнасиловал. Затем мужчина скрылся с места преступления. Сразу установить преступника не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет криминалисты и следователи столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проанализировали материалы уголовного дела и ранее собранные доказательства. Были назначены современные сложные судебные экспертизы. В результате удалось установить личность фигуранта, им оказался иностранный гражданин 1978 года рождения. С ним проведены необходимые следственные действия и ему предъявлено обвинение.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

