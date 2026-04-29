Пьяный житель Подмосковья избил сожительницу и спрятался от силовиков в шкафу

Пьяный житель подмосковных Луховиц избил сожительницу в квартире дома на Коломенской улице, а когда по адресу прибыли правоохранители, он спрятался в шкафу.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Агрессивно настроенный мужчина нанес несколько ударов кулаком в область головы 39-летней местной жительнице и угрожал пострадавшей убийством. 41-летний уроженец Луховиц пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Росгвардейцы задержали мужчину. Его доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Ранее другой мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей возлюбленной в квартире дома в Воскресенске и избил ее. За женщину заступился ее брат, однако агрессор взял нож и начал угрожать убийством. По адресу прибыли стражи порядка и задержали мужчину. Злоумышленника передали полиции, ему грозит уголовная ответственность.