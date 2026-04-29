Около Туапсе атакован танкер

Беспилотные катера атаковали танкер под флагом Камеруна около Туапсе
В Черном море в районе Туапсе два безэкипажных катера ВСУ атаковали танкер Marquise («Маркиза»), зарегистрированный под флагом Камеруна. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в 210 км к юго-востоку от Туапсе, когда судно водоизмещением 37 тысяч тонн находилось на якоре.
Журналисты предположили, что танкер ожидал перегрузки с другого судна в открытом море.
Поражение было нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения. О судьбе экипажа пока нет данных.
По данным газеты, «Маркиза» находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады «за незаконную транспортировку нефти».
Зарегистрированным владельцем танкера является компания SEA CHEETAH HOLDING A LTD. Зафрахтовала судно частная энергетическая компания Lidoil DMCC. Обе базируются в ОАЭ, под санкциями не находятся.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ставка Киева, теряющего территории, на террор против России, ничего не изменит.