В Черном море в районе Туапсе два безэкипажных катера ВСУ атаковали танкер Marquise («Маркиза»), зарегистрированный под флагом Камеруна. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.

© Министерство транспорта Турции

Инцидент произошел в 210 км к юго-востоку от Туапсе, когда судно водоизмещением 37 тысяч тонн находилось на якоре.

Журналисты предположили, что танкер ожидал перегрузки с другого судна в открытом море.

Поражение было нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения. О судьбе экипажа пока нет данных.

По данным газеты, «Маркиза» находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады «за незаконную транспортировку нефти».

Зарегистрированным владельцем танкера является компания SEA CHEETAH HOLDING A LTD. Зафрахтовала судно частная энергетическая компания Lidoil DMCC. Обе базируются в ОАЭ, под санкциями не находятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ставка Киева, теряющего территории, на террор против России, ничего не изменит.