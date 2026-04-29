У тети жениха во время свадьбы украли золото на восемь миллионов рублей

В Индии 52-летняя Сирувелла Шридеви стала жертвой вора во время свадьбы племянника. Об этом пишет The Indian Express.

Шридеви прилетела из США в Бангалор на свадьбу сына сестры. В банкетный зал, где проходило торжество, она принесла коробку с золотыми украшениями. В отдельной комнате женщина надела несколько изделий, а остальные закрыла в комнате. Вернувшись туда после праздника, Шридеви обнаружила, что золото исчезло. При этом дверь комнаты была заперта, а ключ все время был при ней.

По словам тети жениха, у нее украли 725 граммов золота, стоимость которого достигает примерно 10 миллионов рупий (восемь миллионов рублей). На следующий день после свадьбы она подала заявление о краже в полицию. В нем Шридеви упомянула, что, пока выбирала украшения, в комнате был один из работников банкетного зала.

Пока полиция не поймала вора. Она изучает камеры видеонаблюдения и допрашивает членов семьи молодоженов и персонал зала.

